البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران ولا يستبعد القوة

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت:

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران هي الدبلوماسية، لكنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية عند الضرورة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الثلاثاء في حديقة البيت الأبيض، فيما يتعلق بالمستجدات الراهنة.

وفي ردها على سؤال حول "مدى التهديد الذي قد تشكله إيران حاليا في المجال النووي إذا كانت الولايات المتحدة قد دمرت بالكامل منشآتها النووية"، أشارت ليفيت إلى أن ثلاث منشآت نووية تابعة لإيران دُمّرت بالكامل.

وقالت: "هذا لا يعني أن إيران لن تحاول مرة أخرى تطوير برنامج نووي يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائنا. وهذا هو الأمر الذي يريد الرئيس عدم تكرار تحقيقه مطلقا".

وذكرت ليفيت أن الخيار الأول للرئيس ترامب هو دائما الدبلوماسية، لكنه بحسب قولها "مستعد أيضا لاستخدام القوة الفتاكة للجيش الأمريكي إذا لزم الأمر".

واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في مدينة جنيف السويسرية في 18 فبراير، ومن المتوقع أن يجتمع وفدا البلدين مجددا في جنيف بعد غد الخميس.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.