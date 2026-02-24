الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا جديدا لدعم السلام في أوكرانيا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعم أوكرانيا ويؤكد على حدودها الدولية ويعبر عن القلق إزاء تصاعد الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية الحيوية للطاقة.

وحظي القرار، الذي تدعمه أوكرانيا منذ فترة طويلة، بتأييد 107 أعضاء ومعارضة 12 وامتناع 51 عن التصويت، واعتبر اختبارا للتضامن مع كييف في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية.



وأظهر تحليل لنتائج التصويت على القرار، وهو غير ملزم قانونا لكن له وزنا سياسيا، أن روسيا و بيلاروسيا والسودان كانت من المعارضين، بينما امتنعت الصين والولايات المتحدة عن التصويت، وفقاً لوكالة رويترز.

وظل مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة عضو، في حالة جمود طوال فترة الحرب وعاجزا عن اتخاذ أي إجراء بشأن أوكرانيا لأن روسيا تتمتع فيه بحق النقض (الفيتو).

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على مواصلة دعمها، في الوقت الذي خيمت فيه الانقسامات بين الشركاء الأوروبيين حول فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على إحياء الذكرى الرابعة للحرب.

لكن في بادرة دعم أخرى في الأمم المتحدة، اجتمعت عشرات الدول، ومن بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وبيرو، للتنديد بانتهاكات روسيا وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي في الاجتماع: "ما فعلته وتفعله روسيا في أوكرانيا حاليا ينتهك كل المبادئ".

وأضاف: "يجري انتهاك كل ما تمثله الأمم المتحدة"، واختتم كلمته بعبارة "المجد لأوكرانيا!".

وانسحبت أيضا مجموعة من الدبلوماسيين، معظمهم من الأوروبيين، من اجتماع لمؤتمر نزع السلاح بينما كان السفير الروسي جينادي جاتيلوف يلقي كلمة في جنيف. وتجمعوا في الخارج وهم يرفعون العلم الأوكراني ويرتدون أوشحة بألوان العلم الوطني.