مجموعة السبع: لا سلام دون تفاوض روسيا وأوكرانيا بحسن نية

أكد قادة دول مجموعة السبع أن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التفاوض معا بحسن نية".

وأشار قادة المجموعة في بيان مشترك نُشر الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية، إلى دعمهم الراسخ لأوكرانيا في دفاعها عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود وحريتها وسيادتها واستقلالها.

وأعربوا عن دعمهم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطلاق عملية سلام وجمع الطرفين إلى طاولة مفاوضات مباشرة.

وشددوا على ضرورة أن تضطلع أوروبا بدور ريادي في هذه العملية بالتعاون مع شركائها.

ولفت قادة المجموعة إلى أن إبرام اتفاق سلام ممكن فقط عبر مفاوضات تجريها كييف وموسكو معا بحسن نية.

وتضم مجموعة السبع دول فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.