الاتحاد الأوروبي يعلن خططا لحماية أوكرانيا من أزمة طاقة جديدة في الشتاء

أعلن الاتحاد الأوروبي، خطة جديدة اليوم الثلاثاء؛ بهدف تجنيب أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ أربع سنوات، التعرض لأزمة طاقة شديدة أخرى في الشتاء الحالي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخطة التي تحمل اسم "أصلح وأعد الإعمار واستأنف" أثناء زيارة لكييف بمناسبة الذكرى الرابعة لبدء حرب موسكو على أوكرانيا.

وذكرت أنها ستكون مدعومة بما يربو على 920 مليون يورو (1.08 مليار دولار) وستضمن إمدادا موثوقا بالطاقة في شتى أرجاء أوكرانيا في شتاء 2026- 2027.

وأوضحت فون دير لاين أنه من أجل تحقيق هذا، سيتم تسريع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة بشكل لا مركزي، وستتم إعادة بناء الشبكات المتضررة جراء الهجمات الروسية وتحديثها. وفضلا عن ذلك، سيتم إصلاح محطات الطاقة المتضررة.

وأعلنت السياسية الألمانية المحافظة، حزمة جديدة فورية بأكثر من 100 مليون يورو، للمساعدة الفورية في الشتاء الحالي.