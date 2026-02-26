رئيس الوزراء الهندي يعلن شراكة استراتيجية خاصة مع إسرائيل

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع 16 اتفاقية مع إسرائيل، عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، قائلا: "اليوم نمنح شراكتنا، التي أثبتت نفسها عبر الزمن، صفة شراكة استراتيجية خاصة".

وأضاف: "قررنا اليوم إقامة تعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، وهذا سيمنح دفعة إضافية لتعاوننا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكوانتم، والمعادن الثمينة"، وفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية.

وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نظيره الهندي قائلا: "لديك حكومة فعالة على نحو مدهش"، وأعلن عن نية عقد اجتماع حكومي مشترك في الهند.

وبالتوازي، وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى جانب وزير خارجية الهند، الدكتور سوبراهمانيام جايشنكر، على اتفاقيات للتعاون في مجالات متعددة، من بينها الثقافة والابتكار في الزراعة.

وفي إطار هذه الاتفاقيات، جرى توقيع تعاونات في مجالات الابتكار والتقنيات الزراعية، واستخدام الطائرات بدون طيار (درونز) المدنية، وبيانات الأقمار الصناعية، وإدارة الري والتسميد، ومكافحة الآفات، وزراعة البيوت المحمية، ونقل المعرفة في تقنيات الزراعة المتقدمة.

كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز أبحاث وابتكار في مجال الزراعة في الهند. وفي إطار إنشاء المركز، ستُنفذ أيضا برامج تدريب، وتبادل للخبراء، وتعاونات أكاديمية.