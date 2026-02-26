القاهرة الإخبارية: عمليات نسف إسرائيلية متكررة في المناطق الشرقية لخان يونس بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر في عدة مناطق، مع تركيز على المحافظات الوسطى والجنوبية.

وأشار جبر خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى إعلان وزارة الصحة عن استشهاد مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها قبل نحو شهر خلال قصف إسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مضيفًا أن القصف لم يتوقف، خاصة في ساعات الفجر، حيث استهدفت إسرائيل منازل ومباني في المناطق الشرقية للمدينة بهدف ما وصفه بمسح المربع السكني.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضًا المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، فيما فتحت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها الثقيلة على مخيم البريج في الشمال الشرقي للمحافظة الوسطى، كما تعرضت أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح في شرق مدينة غزة لقصف مستمر، ما أسفر عن أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية.

وأكد جبر، أن هذه العمليات تأتي ضمن استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويهدد حياتهم اليومية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ138 تواليا، عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد المواطن أحمد يحيى أحمد رصرص، متأثرًا بإصابته قبل نحو شهر جرّاء قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب محور موراج شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار فجر اليوم شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة فجر اليوم في عرض بحر جنوبي القطاع.

وسمع دوي انفجارات كبيرة غربي رفح ناجمة عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال.