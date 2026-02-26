الطيران المدني السوري يبدأ خطة شاملة لإعادة تشغيل مطار القامشلي

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أعمال إعادة تأهيل مطار القامشلي الدولي في ريف الحسكة، في خطوة تهدف إلى إعادته للخدمة بكامل طاقته التشغيلية بعد توقف دام أكثر من عام.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الورشات الفنية المختصة شرعت بتنفيذ أعمال التسوية الترابية لمحيط المدرج والساحات، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة، بحسب تلفزيون سوريا.

كما أجرى عدد من مديري الإدارات جولة ميدانية في مرافق المطار للاطلاع على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وتقييم جاهزية البنى التحتية والتجهيزات، تمهيدا لوضع خطة تشغيلية متكاملة لإعادة تفعيله وفق المعايير الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار تنشيط الحركة الجوية في المنطقة الشمالية الشرقية، لما لها من أثر في دعم النشاط الاقتصادي والخدمي، وتسهيل تنقل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات.

وكان وفد حكومي قد وصل، قبل أيام، إلى المطار على متن طائرة محملة بمعدات وأجهزة ومواد لوجستية، إضافة إلى فرق هندسية وفنية من الهيئة، لبدء أعمال الصيانة والتركيب وإعادة ربط المطار بالشبكة السورية.

وبحسب مصدر إداري، تسعى الحكومة إلى وضع المطار في الخدمة خلال شهر مارس المقبل بعد استكمال الأعمال اللازمة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري تسلمت إدارة مطار القامشلي الدولي مؤخرا، استكمالا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).