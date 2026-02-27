 اكتمال الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي - بوابة الشروق
الجمعة 27 فبراير 2026 1:10 ص القاهرة
اكتمال الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 12:27 ص

أسفرت مواجهات الملحق عن اكتمال الأندية المتأهلة بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-26.

نتائج المباريات التي انتهت من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:

كريستال بالاس يفوز على زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك (2-0).

مجموع المباراتين انتصار كريستال بالاس (3-1).

ألكمار الهولندي يفوز على نوح الأرميني (4-0).

مجموع المباراتين انتصار ألكمار (4-1).ليج بوزنان البولندي يفوز على كوبس الفنلندي (1-0)

مجموع المباراتين انتصار ليج بوزنان (3-0).

لوزان السويسري يخسر أمام سيجما أولوموتس التشيكي (1-2).

مجموع المباراتين انتصار سيجما أولوموتس (2-3).


