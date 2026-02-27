اكتمال الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت مواجهات الملحق عن اكتمال الأندية المتأهلة بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-26.
نتائج المباريات التي انتهت من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:
كريستال بالاس يفوز على زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك (2-0).
مجموع المباراتين انتصار كريستال بالاس (3-1).
ألكمار الهولندي يفوز على نوح الأرميني (4-0).
مجموع المباراتين انتصار ألكمار (4-1).ليج بوزنان البولندي يفوز على كوبس الفنلندي (1-0)
مجموع المباراتين انتصار ليج بوزنان (3-0).
لوزان السويسري يخسر أمام سيجما أولوموتس التشيكي (1-2).
مجموع المباراتين انتصار سيجما أولوموتس (2-3).