اكتمال الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت مواجهات الملحق عن اكتمال الأندية المتأهلة بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-26.

نتائج المباريات التي انتهت من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:

كريستال بالاس يفوز على زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك (2-0).

مجموع المباراتين انتصار كريستال بالاس (3-1).

ألكمار الهولندي يفوز على نوح الأرميني (4-0).

مجموع المباراتين انتصار ألكمار (4-1).ليج بوزنان البولندي يفوز على كوبس الفنلندي (1-0)

مجموع المباراتين انتصار ليج بوزنان (3-0).

لوزان السويسري يخسر أمام سيجما أولوموتس التشيكي (1-2).

مجموع المباراتين انتصار سيجما أولوموتس (2-3).