ميرتس يحدد خمسة مبادئ توجيهية لزيارته الرسمية الأولى للصين

حدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خمسة مبادئ توجيهية للزيارة الرسمية الأولى التي سيقوم بها للصين.

وتتضمن هذه المبادئ تقليل حالات التبعية، والاعتماد على القدرات الذاتية، وإرساء قواعد للمنافسة العادلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لحل الأزمات والنزاعات بعيداً عن أسلوب "الوعظ المتبادل"، وإدماج العلاقات مع الصين ضمن إطار أوروبي مشترك.

وفي تصريح له قبيل مغادرته مساء اليوم الثلاثاء، اختار ميرتس، حكمة صينية شعارا لرحلته، بما يتماشى مع "عام الحصان الناري" الصيني الذي بدأ للتو، وهي حكمة تقول: "الحصان لا يُظهر قوته بمفرده، بل عندما يجر العربة مع الآخرين".

وفي مستهل الزيارة التي تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي ميرتس بالرئيس الصيني شي جين بينج غدا الأربعاء، وبعد ذلك سيتوجه بعد غد الخميس إلى مدينة هانجتشو بجنوب الصين، حيث سيقوم رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بزيارة شركات هناك.

ويرافق ميرتس، في زيارته وفد رفيع المستوى من كبار المديرين التنفيذيين.

وتستند المبادئ التوجيهية لزيارة ميرتس إلى استراتيجية الحكومة السابقة تجاه الصين، والتي عرفت الصين بأنها شريك ومنافس و"خصم نظامي" (المقصود به باختصار هو أن الخلاف مع الصين ليس مجرد تنافس على الأسواق أو الأرباح، بل هو تصادم بين نموذجين للحكم والحياة).