عبّر الفنان ياسر جلال بطل مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، والذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري 2026، عن حزنه لما يحدث من إهانة لبعض الفنانين والفنانات، متسائلًا: "إحنا إزاي بقينا كدا؟".

وتساءل خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة نجوم إف إم، عن أسباب هذا التحول، قائلًا: "إحنا نجومنا بنحبهم وبيحبونا مين عاوز يكرهنا في عيشتنا؟".

"جهات خارجية تريد إلحاق الضرر بالدولة"

ورأى أن هناك بعض الجهات الخارجية التي تريد إلحاق الضرر بالدولة باستغلال الفن، نظرًا لقوة القيادة السياسية والتكامل بين مؤسساتها، قائلًا: "في حد بره عمال ينشر الفتن على السوشيال ميديا وعمّال يكره الناس في عيشتها وقوتهم الناعمة ونجومهم".

وتابع: "زمان كان بيجي علينا رمضان بنصوم ونصلي التراويح وبنتفرج على الفوازير وبنشوف مسلسلات، بيبقا رمضان له شكل جميل".

"الفن لا يُلهي عن العبادة"



وأكد أن الفن لا يُلهي عن العبادة، قائلًا: "عمر ما كان الفن يصرفنا عن العبادة، وبنتفرج على الفنون بترتقي بينا وجدانيًا.. ومصر هتفضل كدا الوسطية إحنا عندنا شعب وسطي بيحب بعضه بكل طوائفه".

كلهم بيحبوا مودي.. الأكثر نجاحًا بعد الاختيار



وعلى صعيد آخر، أكد الفنان ياسر جلال أن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، هو أكثر أعماله نجاحًا بعد مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "أنا مخضوض من رد فعل الناس وإعجابهم بتمثيلنا".

وقال: "في حالة جدل عاملها المسلسل، وربنا سبحانه وتعالى أراد يعوضنا علشان إحنا مش بتوع لجان".

وأوضح أن جميع الأعمال والممثلين مميزين، مضيفًا: "كلنا نمرة واحد وكلنا شاطرين وكلنا أذواق مختلفة وألوان مختلفة".

ودعا للتبرع بالأموال المُنفقة على اللجان لمستشفيات المختلفة، متسائلًا: "مين يستحل على نفسه ياخد فلوس علشان يمدح حد؟".وأكمل: "عيب إنك تاخد فلوس علشان تحب حد أو تجامل حد وتديله صوتك، الكلام دا مرفوض".

ماذا عن أيتن عامر؟



وعلق جلال على أداء الفنانة أيتن عامر في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، قائلًا: "المشكلة إن أيتن كل ما بنحاول نوحشها في المسلسل منعرفش".

وأوضح أن الفنانة أيتن عامر تؤدي دور شخصية ليست جميلة، لافتًا إلى فشلهم في تقديم هذه الصورة، ومضيفًا:"أنا وأحمد شفيق عملنا البدع علشان نخلي أيتن جمالها متداري".

وتابع: "أنا منبهر وأيتن عامر من زمان وأنا نفسي اشتغل معاها، وعملت في جودر ضيف شرف علشان خاطري".