عراقجي: إيران تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة بعزم التوصل لاتفاق عادل بأسرع وقت ممكن

قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إن سوف تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة بعزم على التوصل إلى اتفاق منصف بأسرع وقت ممكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كتب في تغريدة له على منصة إكس: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".

وأكد عراقجي: "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس: لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية؛ وفي الوقت نفسه، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".

وأضاف: "لدينا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يُعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المشتركة.. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدًا في سبيل حماية سيادتنا. وسنحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلاف".

ومن المقرر أن تستأنف إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات بينهما في جنيف.

وتأتي المحادثات وسط توترات في المنطقة بسبب النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول برامج طهران النووية والصاروخية، حيث عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بشكل كبير، حيث تتواجد حاملتا الطائرات الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، و"يو إس إس أبراهام لينكولن" في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد طهران بشن هجوم عسكري في حال فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

ومن جانبه، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن شن هجوم على بلاده سوف يؤدي إلى حرب إقليمية.