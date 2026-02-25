السيطرة على حريق بشقة سكنية بمساكن مبارك في إيتاي البارود دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمساكن مبارك في مدينة إيتاي البارود، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس بمساكن مبارك، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت سيارتا إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، مدعومتين بثلاث سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ. وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.