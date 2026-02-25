قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن الصوم مدرسة روحية ينبغي أن يستفيد منها الإنسان في تزكية نفسه وتهذيب أفعاله.

وأضاف عبر برنامج "اسأل المفتي"مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الوسوسة خلال الصيام تنشأ غالبًا من سببين: إما ضعف الثقة بالنفس أو كثرة الوساوس التي لا يستطيع المرء التخلص منها.

وتابع: «في هذا الأمر الأصل اليقين، فعند سؤال النفس هل أمسكت قبل الفجر أم بعده، يجب العودة إلى اليقين بما تذكره النفس».

ولفت إلى أن الإكثار من ذكر الله يقضي من الوساوس، مؤكّدًا أن الذكر ليس مقصورًا على صيغة معينة، فأنه في أبسط معانيه هو الاستحضار لله عز وجل في القول أو الفعل.

واستكمل أن الدين الإسلامي جاء بطرق متعددة لاستحضار ذكر الله، سواء بـ "التسبيح، والتحَميد، والتهليل، والحوقلة"، أو بالنية في الدعوة إلى الطاعات والتحذير من المنكرات.

أشار إلى أن الله تعالى جعل للعباد مرونة في ذكره، فيمكن الاستحضار بالقول أو الفعل، باللسان أو بحفظ الجوارح، أو في قراءة القرآن أو ذكر أسماء الله الحسنى، لافتًا إلى أنه من رحمة الله أنه لم يفرض صيغة محددة، بل ترك أنواعًا متعددة ليحصل الإنسان على الأجر العظيم.