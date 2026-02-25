وكيله: جهزنا حسام عبد المجيد بدكتور تغذية ومحلل أداء ليكون في أوروبا وليس الدوري المصري

أكّد إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل اللاعب حسام عبد المجيد، أن ملف تجديد تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك غير مطروح في الوقت الحالي بسبب الظروف الحالية داخل النادي.

وأوضح وكيل اللاعب في مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، أن حسام عبد المجيد يركز حاليًا بشكل كامل مع الزمالك، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن الحديث عن التجديد ليس مطروحًا في هذه الفترة.

وأضاف إسلام عبد المجيد أن اللاعب لا يمانع البقاء في الزمالك حال فتح باب التفاوض بشكل مناسب ماليًا، مشيرًا إلى أن مطالبه المالية ليست مبالغًا فيها، لكنه يضع الاحتراف الأوروبي على رأس أولوياته.

وتابع: " بالتأكيد مرحبين بالتجديد مع الزمالك بشرط الموافقة على الاحتراف، فنحن متعاقدين مع دكتور تغذية و محلل اداء حتى يكون حسام مؤهل أنه يكون في أوروبا وليس الدوري المصري".

وكشف الوكيل أن هناك ثلاثة إلى أربعة أندية أوروبية تتابع اللاعب منذ بطولة كأس أمم إفريقيا، وما زالت تراقب أدائه حتى كأس العالم، ما يدل على اهتمام حقيقي بضمه.

وعن إمكانية انتقال اللاعب لأندية مصرية، شدد إسلام عبد المجيد على احترام جميع الأندية، موضحًا أن سوق الانتقالات مفتوح لأي لاعب متميز، لكنه أكد أن حسام لم يتلقَ أي عروض رسمية من أندية الدوري المصري، وكل ما يُتردد في هذا الشأن مجرد تكهنات.