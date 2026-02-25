تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها بشدة أمس

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة.

بعد أن قفز سعر الذهب بمقدار 70ر144 دولارا أي بنسبة 9ر2%، ليصل إلى 60ر5225 دولارا للأوقية أمس، تراجع السعر اليوم بمقدار 50ر47 دولارا أي بنسبة 9ر0% إلى 10ر5178 دولارا للأوقية تسليم أبريل المقبل.

ويعكس هذا التراجع في سعر الذهب جزئيا عمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهده أمس، والذي رفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته منذ شهر تقريبا.

كما يؤثر ارتفاع قيمة الدولار سلبا على الذهب، حيث ارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى بنسبة طفيفة بلغت 1ر0%.

وتابع المتداولون باهتمام آخر التطورات الجيوسياسية وتأثيرات السياسة التجارية الأمريكية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات في أبريل الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من عواقب وخيمة في حال فشل المفاوضات النووية المقبلة.

وفيما يتعلق بالتجارة، حذر ترامب الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخرا في أعقاب قرار المحكمة العليا، قائلا إنه سيفرض عليها رسوما جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة.

وقد يتفاقم الوضع إذا استمرت إدارة ترامب في فرض تعريفات جمركية جديدة بموجب قوانين بديلة.