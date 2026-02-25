نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3.5 طن من المواد المخدرة، تُقدّر قيمتها المالية بنحو 240 مليون جنيه، وذلك خلال مداهمة بؤر إجرامية بعدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأمكن ضبط عناصرها، وبحوزتهم قرابة 3.5 طن من مخدري الحشيش والهيدرو. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 240 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.