 النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات الضريبة العقارية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 1:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات الضريبة العقارية

صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 1:38 م

رفض النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال إمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن "المشكلة في مصر إن نسبة تحصيل الضرائب في أقل مستوياتها، ويتم تحصيل شريحة الضرائب من شريحة صغيرة جدا وأنت بعيد عن النسبة العالمية، كل مرة تدور في نفس الصندوق بتاع نفس الممول".

وتابع إمام "المواطن المصري البسيط طول حياته يسافر برة علشان يبني بيت ويتستر في البيت ما يدفعش إيجار، يقولك اشتغلت وتملكت البيت وعشت عمري علشان تيجي تدفعني ضريبة".

وأضاف "محتاجين ضريية عقارية لكن المشكلة في القانون إنه لا يمكن أن نتحدث فيه عن تعديل، محتاج يعاد فيه النظر كاملا". وطالب إمام بإعفاء السكن الأصلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك