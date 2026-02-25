النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات الضريبة العقارية

رفض النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال إمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن "المشكلة في مصر إن نسبة تحصيل الضرائب في أقل مستوياتها، ويتم تحصيل شريحة الضرائب من شريحة صغيرة جدا وأنت بعيد عن النسبة العالمية، كل مرة تدور في نفس الصندوق بتاع نفس الممول".

وتابع إمام "المواطن المصري البسيط طول حياته يسافر برة علشان يبني بيت ويتستر في البيت ما يدفعش إيجار، يقولك اشتغلت وتملكت البيت وعشت عمري علشان تيجي تدفعني ضريبة".

وأضاف "محتاجين ضريية عقارية لكن المشكلة في القانون إنه لا يمكن أن نتحدث فيه عن تعديل، محتاج يعاد فيه النظر كاملا". وطالب إمام بإعفاء السكن الأصلي.