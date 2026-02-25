رئيس جهاز العبور الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مركز شباب على مساحة 10 آلاف متر مربع

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز الشباب بالمدينة، والذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، ليخدم سكان الحي 14 والأحياء المجاورة.

ويقع المركز بالحي 14 الذي يضم 698 عمارة بإجمالي 16,752 وحدة سكنية، مما يجعله وجهة حيوية تخدم شريحة كبيرة من السكان، وفق بيان للجهاز اليوم.

ويضم المشروع مجمعًا رياضيًا متكاملًا يشمل حمامي سباحة بمواصفات قياسية، وملعبين خماسيين لكرة القدم، ومبنى اجتماعياً مجهزاً لقاعات الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وأكد المهندس محمود مراد، خلال جولته التفقدية للتجهيزات النهائية، أن المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالمدينة، مشيراً إلى دوره كملتقى للعائلات والشباب لتنمية المواهب واحتضان المبادرات المجتمعية.

وأضاف أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة شاملة للتوسع في المنشآت الخدمية والترفيهية لتعزيز مكانة العبور الجديدة كمدينة متكاملة ومستدامة، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.