تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

سجل سعر السمك البلطي ما بين 69 و71 جنيهًا.

وحقق البلطي الأسواني أسعارًا تراوحت بين 30 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر فيليه البلطي من 75 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر السمك البياض الأملس بين 150 و250 جنيهًا.

وترنحت أسعار الثعابين ما بين 100 و600 جنيه.

وسجل سعر المكرونة الخليجي من 70 إلى 130 جنيهًا.

وحقق كل من السبيط والكاليماري أسعارًا تراوحت بين 250 و420 جنيهًا.

واختلفت أسعار الكابوريا بين 50 و190 جنيهًا.

وسجل سعر البربون ما بين 250 و330 جنيها.

وترنح سعر الجمبري الجامبو بين 980 و1200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

واختلف سعر البوري من 180 إلى 240 جنيهًا.

وترنحت أسعار الماكريل بين 120 و200 جنيه.