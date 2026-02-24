أشاد صحفي فلسطيني، بمسلسل صحاب الأرض الذي يتناول مسار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وما عاناه الفلسطينيون بالقطاع في تلك الفترة.

وقال الصحفي الفلسطيني محمد هنية عبر حسابه على منصة إكس: «تابعت مقاطع من مسلسل صحاب الأرض، العمل المصري الذي يحاكي ما عاشته حرب غزة على مدار عامين ونصف».

وأضاف: «محاولة متطابقة إلى حد كبير بالنسبة لما عُرض، وثمة شغل متعوب عليه حقيقي لنقل آلاف القصص الحقيقية كما قال المسلسل.. وهنا لا بد من شكر كبير لمن أرفد الشاشة في زحمة مسلسلات رمضان بمشاهد تذكر الناس بغزة وأهلها وحربها».

وتابع: «تابعه الغزيون بالدموع.. فثمة مشهد يحاكي مواقف عشناها، ثمة من يحاول إعادة رسمه، وإن لم يطابق الواقع 100% لكنها محاولة من اناس حاولوا البحث في تفاصيل قصفنا وقهرنا وقلة علاجنا وو».

واستكمل: «المسلسل أزعج الاحتلال، وثمة قاعدة فلسطينية تقول كل ما يزعج الاحتلال يبسطنا.. وأن يخرج هذا الازعاج من بلد عربي كبير لمصر.. فهذا يسعدنا ويسعدنا».

وأوضح الصحفي الفلسطيني: «أخيرا وحتى تتضح الصورة، كل هذه المشاهد بنظرة عميقة من المتابع الغزاوي، أستطيع القول أن بعض المشاهد تظلم الواقع، فمثلا مشهد الطحين، لم تكن المواقف هنا بهذا البرود.. كان قتال الروح للروح.. ومواقف عدة.. هذا الكلام لا يُقلل من المسلسل.. بقدر ما هو توضيح أنه لا يمكن لعقل كاتب ولا لخيال سيناريو ولا لأتقن مهارة ممثل.. أن تنقل مواقف حربنا كما عشناها بالضبط».

لكنه استكمل: «تبقى هذ المحاولة مشرفة.. يمكنني تسميته التغريبة الفلسطينية الثانية مجازا، وليتنا رأينا أعمالا أخرى تزاحمه في نقل مشاهد غزة وتفاصيلنا التي لم يشهد العالم لها مثيلا».

وختم قائلا: «شكرا من القلب لمن فكّر ونفذ وطبّق.. ولك من لا زال يذكر غزة».



