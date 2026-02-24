علق المنتج جمال العدل، على رحيل أحمد سيد زيزو، عن الزمالك والانتقال للنادي الأهلي، قائلًا: "زيزو مش شبه الزمالك، ده شبه الأهلي أكتر من الزمالك، عنده الجدية في التمرين، أحمد عبدالقادر شبه أداء الزمالك هو لاعب حريف ولديه القدرة على تمرير الكرة بشكل كبير والمرور من اللاعبين".

وأوضح جمال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق ليس له مثيل في كرة القدم المصرية، قائلًا: "مفيش حد شبهو ولا جه في مصر حد زيه".

وعن أرض الزمالك، أوضح جمال العدل أنه لم يتدخل في هذه الأزمة والقضية، إلا أنها محبطة بشكل كبير لكل عشاق وجماهير وإدارة الزمالك، مشددًا على أن جميع الزمالكوية خرجوا وأكدوا أن النادي كان قد سيكون أغلى نادي في مصر بهذه الأرض، قائلًا: "ده كان هيحصل فعلًا، كان هيكون في 30 مليار جنيه بسبب الأرض دي، وكانت هتدي انتعاشة للفريق".