طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن التنوع في الموسم الدرامي الرمضاني ليس بالأمر الجديد ويحدث بشكل سنوي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الموسم الحالي يشهد إطلالة لعمل قومي وطني مرتبط بمصر وهو مسلسل رأس الأفعى، بجانب مسلسل صحاب الأرض الذي يُجسد التكامل العربي بشكل كامل.

وأوضح أن هذا التكامل ليس نابعًا فقط من أجل قضية غزة أو القضية الفلسطينية، لكن لأن العناصر الإبداعية هي عناصر عربية، مثل النجوم منة شلبي وإياد نصار وكمال الباشا وآدم بكري، بجانب التونسي أمين بوحفة الذي أعد الموسيقى للعمل.

ولفت إلى أن هذا العمل صنع حالة عربية وكذلك حالة إبداعية، مع لمسة المخرج بيتر ميمي، وكذلك مدير التصوير حسان عصر، موضحًا أن المسلسل بجانب اهتمامه بالتعبير عن القضية التي يتناولها فهو في الوقت نفسه يهتم بكيفية التعبير عنها.

ونوه بأن المسلسل يبدع في التجسيد بأنه في قلب المأساة لا يقتصر الأمر على الدموع والشجن، لكن توجد يقظة للعقل، بمعنى أن النص مكتوب بطريقة توقظ العقل.

وأكد أن الجديد في مسلسل صحاب الأرض مع المخرج بيتر ميمي أنه يُقدم إطلالة عربية عالمية، مشيرًا إلى أنه من الجيد تناول مثل هذه القضايا التي تحظى بظلال عالمية، وشدد على أن الرائع في الأمر أن قيمة المسلسل ليست فقط القضية التي يتناولها لكن أيضًا بالنظر إلى الإبداع الذي يُقدَّم.

