معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة زد، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد صبحي - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع:

أحمد فتوح - محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط:

أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم:

عدي الدباغ - ناصر منسي – سيف الجزيري – أيمن أمير عبد العزيز.