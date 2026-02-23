من محل صغير بالقاهرة إلى اللوفر والمتحف البريطاني… رحلة عزة فهمي مع تصميم الحُلي

قالت مصممة الحُلي العالمية عزة فهمي، عن انطلاقة علامتها التجارية منذ عام 1969 إن شغفها العميق كان بالتراث المصري وارتباطها بالفنون والثقافة.

وأضافت عبر برنامج "رحلة المليار" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أن أعمالها الأولية كانت متضمنة الشعر والتراث، وخاصة رباعيات الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، وتابعت: "الحُلي المرتبطة بالشعر مكنش حد بيعملها في مصر".

وأوضحت أنها اختارت كتابة مقتطفات من رباعيات "جاهين" على تصاميمها بعد أن شعرت بالإعجاب العميق بفلسفة نصوصه، مستأذنة الشاعر وأولاده في استخدام النصوص، فأصبحت هذه القطع من الحُلي مختلفة.

ولفتت إلى أن الكاتب أحمد بهاء الدين كتب مجموعة مقالات عن تصاميمها، لأن وقتها ساعدها صديقها وزير الاقتصاد آنذاك، الدكتور مصطفى السعيد، رغم أنه لا يستطيع ضمان قرض لها رسميًا، إلا أن زوجته ضمنت لها التمويل، لتتمكن من استئجار محل.

ونوهت بأن فكرة عمل "براند" وتطويره ليشمل الذهب تعود إلى نصيحة ابنتها فاطمة، حتى بدأت عارضات الأزياء في العالم بارتداء قطعها، وعُرضت تصاميمها في متحف اللوفر والمتحف البريطاني، لتصبح علامتها التجارية الثقافية والحضارية تمثل مصر.

وأوضحت أنها تعاونت مع عدد من رموز الفن المصري، مثل المخرجين يوسف شاهين وناجي شاكر، والممثلين مثل سعاد حسني، لتصميم الحُلي الخاصة بالأفلام، مشيرة إلى أن اللقاء مع "شاهين" في مطبخه لأنه يحب الطهي علّمها درسًا مهمًا هو : "افعل ما تحبه حتى لو مكتبك في المطبخ".