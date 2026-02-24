أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامته اليوم على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتحسين موقعهم في الجدول.

قائمة غزل المحلة للمباراة:

حراسة المرمى:

عامر عامر – أحمد النفراوي

خط الدفاع:

أحمد ياسر – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – معاذ عبد السلام – بسام وليد

خط الوسط:

محمود نبيل – أشرف مجدي – رشاد العرفاوي – أحمد الشيخ – عموري – سعيدي كيبو – موري توريه

خط الهجوم:

محمود صلاح – ويليامز صنداي – جيمي موانجا – عبيدي أنيزا

ويأمل الجهاز الفني لغزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة هذا الموسم، من أجل الهروب من مناطق الخطر وتعزيز حظوظه في البقاء.