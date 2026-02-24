صحة غزة: 7 إصابات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية: 7 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 615 شهيدًا، و1658 إصابة، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و73 شهيدًا، و171 ألفًا و756 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصلت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر تصعيد ميداني طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بتكثيف آليات الاحتلال إطلاق النار من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبًا.

وفي تطوّر متزامن، قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة قذائف، كما طالت القذائف المدفعية الأحياء والمناطق الشرقية للمدينة.

وفي سياق متصل، أُصيب عدد من المواطنين، أمس الاثنين، بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهدافات متفرقة في أنحاء متعدّدة من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه سكان القطاع أوضاعًا إنسانية غاية في القسوة، بعد ليلة قاسية تخللتها أمطار غزيرة تسببت في غرق خيام النازحين وتفاقم معاناتهم.