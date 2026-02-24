قوات الاحتلال تطلق النار على نقطة مراقبة للجيش اللبناني

قال الجيش اللبناني، إن قواته تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أثناء استحداث نقطة مراقبة بمنطقة سردة مرجعيون جنوب البلاد.

وأضاف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة».

وأوضح أن قيادة الجيش أصدرت الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران، مشيرًا إلى متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في 27 نوفمبر 2024 بعد التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الاثنين، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفر كلا.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق ليلة الأحد - الاثنين بلدة عيتا الشعب، بعدد من القذائف، تزامنا مع تحليق المسيرات في الأجواء.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين في بلدة مارون الراس.