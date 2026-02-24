من هم العترة النبوية؟

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة فدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العترة النبوية هم آل بيت النبي الذين من صلبه.

جاء ذلك في مقطع من برنامجه "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر المفتي، أن النبي قبل وفاته قد جمع الصحابة وأوصاهم بكتاب الله ثم عدد جملة من خصائصه ثم بعد ذلك تحدث عن آل بيته وظل يرددها ثلاث مرات تأكيدًا على هذه المكانة، وإبرازًا لضرورة العناية بهذه الوصية التي لا ينتبه إليها إلا صاحب اللب السليم والعقل المستقيم.

وأوضحت الدار أن العترة النبوية هم أهل بيت النبي ﷺ الذين اختارهم الله لحفظ سنته ونشر دينه، وهم قدوة للمسلمين في الورع والتقوى، ويُستفاد من سيرهم وقيمهم لتقوية الإيمان وغرس المبادئ الإسلامية في حياتنا اليومية.