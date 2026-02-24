مستوطن إسرائيلي يعتدي على سيدة فلسطينية بالخليل جنوبي الضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتدى مستوطن إسرائيلي على سيدة فلسطينية، الثلاثاء، عقب اقتحامه خربة المركز في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأفاد سكان بالمنطقة للأناضول، بأن المستوطن دخل إلى خربة المركز، بمنطقة مسافر يطا، وعمد إلى تفتيش منازل الفلسطينيين وحظائر المواشي، قبل أن يعتدي بالضرب على المواطنة وداد مخامرة.

وأظهر مقطع فيديو للمستوطن خلال اقتحامه للقرية والاعتداء على مخامرة، دون تفاصيل حول الحالة الصحية لها.

وأضاف السكان أن الاعتداء تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل تكرار اقتحامات المستوطنين للمنطقة.

وتشهد تجمعات مسافر يطا اعتداءات متكررة من قبل مستوطنين، تشمل اقتحام مساكن ورعي مواشٍ في أراضي المواطنين، وسط مطالبات من السكان بتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات.

​​​​​​​ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في أكتوبر 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، والاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" وفقا للقانون الدولي.