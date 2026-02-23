6 غيابات في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري لأسباب مختلفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز عدة غيابات، على رأسها الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو، بسبب الإصابة العضلية.

وأعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة التي تجمع الفريقين مساء الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة سموحة كلًا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه وعمرو الجزار للإصابة، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم للإيقاف، فيما يغيب حمزة علاء ومحمد شكري لأسباب فنية.

فيما يغيب أشرف داري بشكل مستمر منذ رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي، رغم خوضه التدريبات مع الفريق بشكل مستمر.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، كريم فؤاد، أحمد عيد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: يلسين كامويش، مروان عثمان ومحمد شريف.

واختتم النادي الأهلي تدريباته مساء الأحد، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وواصل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لمباراة سموحة.

ويحتل الأهلي، قبل المباراة المقبلة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.