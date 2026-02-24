تحدثت الراقصة دينا عن تجربتها مع الحب والزواج، مؤكدة أنها تؤمن بأن الإنسان يحب مرة واحدة بصدق طوال حياته، لافتة إلى أن لديها حب عمرها لا تزال تحتفظ له بمشاعر خاصة، مضيفة أنه على قيد الحياة، لكنها لا تحاول التواصل معه، مؤكدة رفضها لفكرة الزواج السري.

وأضافت دينا عبر برنامج "وراء الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، أمس الاثنين، أنها لا تقف كثيرًا عند من يرحل أو من يأتي في حياتها، موضحة أن حزنها لا يستمر طويلًا، يستغرق فقط 3 أيام، وأنها لا تعجب بشخص جديد إلا بعد انتهاء فترة العدة.

وأوضحت على أنها لا تميل إلى العودة لعلاقات انتهت أو البكاء على الماضي، قائلة إنها قادرة على العيش دون الاعتماد على أحد.

وكشفت أنها تزوجت 9 مرات، مؤكدة أن جميع زيجاتها كانت معلنة ولا تتضمن أي زيجات سرية، موضحة أن انتهاء بعضها لم يكن بالضرورة بسبب سوء اختيار، لافتة إلى أن والد ابنها توفي، بينما انتهت زيجات أخرى بسبب خلافات تتعلق بطبيعة عملها.

ونوهت بأن كل من تزوجته كان يقدر دورها كزوجة وربة منزل، لكنهم طلبوا منها اعتزال الرقص بعد الزواج، بسبب "كلام الناس الغلط"، على حد تعبيرها، رغم علمهم المسبق بطبيعة مهنتها، مؤكدة تمسكها بعملها، قائلة إنها كانت واضحة منذ البداية بأنها ستستمر فيه، وهو ما كان يؤدي في النهاية إلى الانفصال.