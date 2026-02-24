أكد المنتج جمال العدل أنه يساند رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب المصري، موضحًا أنه على الرغم من دعمه للمدرب المصري، إلا أن حسن لم يضع للمنتخب شكلًا أو أسلوبًا محددًا، ولم يكن واضحًا في توزيع اللاعبين على المراكز أو تحديد الأساسيين، مشيرًا إلى أن طريقة الدفاع والهجوم كانت غير محددة.

وأضاف جمال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المُذاع عبر شاشة النهار، أن حسام حسن "بيحب ويكره ويخاف من جمهور الأهلي، ويختار لاعبين على حساب آخرين لمجرد أنهم ينتمون للنادي الأهلي"، موضحًا أنه لم يختار ناصر ماهر أثناء تواجده في الزمالك رغم تألقه، بينما من المتوقع استدعاؤه بعد انتقاله إلى بيراميدز.

وأشار جمال العدل إلى تأثير السوشيال ميديا على قرارات اللاعبين والمدربين وجميع المسؤولين، قائلًا: "الناس أصبحت الآن خائفة من السوشيال ميديا، والقوة الإعلامية الموجودة في الأهلي تُحسب لهم، بينما اللجان لا تؤثر على قراراتي، ولجان الأهلي نفسها لا تتوانى عن انتقاد أي حكم أخفق في أي كرة".