الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان تكثيف جهود تطوير الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، في إطار خطة الدولة لتوفير رعاية نفسية متكاملة عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك عبر محاور الرقابة الدقيقة والتحول الرقمي والدعم المجتمعي وتطوير البنية التحتية والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس القومي للصحة النفسية كثف حملات الرقابة الميدانية لحماية حقوق المرضى ومكافحة المنشآت غير المرخصة، حيث تم إغلاق 34 مكانًا مخالفًا في 6 محافظات، ورصد 69 مكانًا بناءً على بلاغات المواطنين.

وأضاف أن الحملات تضمنت تنفيذ 44 تفتيشًا دوريًا، و14 معاينة لمنشآت جديدة، أسفرت عن ترخيص منشأتين، إلى جانب الإشراف على تقييم طبي مستقل لـ3232 مريضًا لتحديد الحاجة للدخول الإلزامي.

وفي إطار تيسير الوصول إلى الخدمات النفسية، سجلت المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال يناير 2026 استقبال 124354 زائرًا، وإجراء 31970 استبيانًا، وعقد 14443 جلسة علاجية. وأظهرت البيانات أن الإناث شكلن 72% من المستخدمين، بينما جاءت الفئة العمرية من 15 إلى 25 عامًا كالأكثر استخدامًا، بما يعكس وصول الخدمات إلى فئة الشباب والمراهقين.

كما أسهمت مبادرة «صحتك سعادة» في دعم الصحة النفسية، حيث استقبل الخط الساخن 3058 مكالمة تنوعت بين الاستشارات والطوارئ، ونُفذت 1358 زيارة منزلية، إلى جانب تقديم خدمات تأهيل لـ2295 مريضًا، فضلاً عن جلسات دعم نفسي وخدمات بالعيادات الخارجية ووحدات خفض الضرر.

وفي مجال مكافحة المخدرات وتهيئة بيئة عمل آمنة، أجرت إدارة المعامل فحوصات دورية شملت 3787 سائقًا خلال 311 حملة، و6314 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، و8662 موظفًا بقطاع البترول، إضافة إلى 7538 فحصًا للراغبين في الالتحاق بالوظائف، مع تدريب العاملين على استخدام أجهزة الكروماتوجرافي المتقدمة.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار جهود رفع كفاءة المنشآت وتدريب الكوادر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة شملت 150 كادرًا في الإسكندرية وأسوان، إلى جانب التعاون مع فنلندا لتطوير الطب النفسي الشرعي، ومتابعة مشروعات إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان والمستشفيات النفسية في عدد من المحافظات، فضلًا عن تحسين منظومة الشراء الموحد وتطوير عيادات الأسنان وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية في مختلف المنشآت التابعة.