وزير الطيران يبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة تعزيز التعاون في النقل الجوي وتوسيع شبكة الرحلات

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر والمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء مناقشة توسيع شبكة الطرق الجوية بين البلدين، وإمكانية إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة برمنجهام، بما يسهم في دعم القدرة التشغيلية وتعزيز حركة الربط الجوي بين الجانبين.

كما بحث الجانبان تطوير العلاقات الاستراتيجية من خلال مراجعة وتحديث اتفاقية خدمات الطيران بين البلدين، بما يشمل تنظيم حقوق النقل الجوي وتوفير مرونة تشغيلية تدعم النمو المستقبلي للحركة الجوية.

وشملت المناقشات أيضًا متابعة خطة تحديث الأسطول الجوي، خاصة بعد انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول شركة مصر للطيران، مع خطة لاستلام باقي الطائرات البالغ عددها 15 طائرة من الطراز ذاته تباعًا حتى عامي 2030/2031.

وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير شبكة النقل الجوي المصرية بما يدعم حركة السفر والسياحة ويتماشى مع خطط الدولة للتنمية السياحية.

كما أشار إلى أن مصر تعمل على تطوير المطارات والتوسع في التحول الرقمي وتعظيم دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع الحفاظ الكامل على سيادة الدولة وملكية الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين.

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الطيران المدني، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات المصرية وبالتطورات التي يشهدها القطاع حاليًا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة وفد وزارة الطيران المدني برئاسة الوزير إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن خطوات عملية لدعم التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع الطيران المدني.