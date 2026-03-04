قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي بكريات شمونة و17 موقعا بشمال إسرائيل، عقب إطلاق قذائف ومسيرة.

وأطلقت إيران في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، رشقتين صاروخيتين تجاه وسط إسرائيل ومناطق أخرى.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى، وسط إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها رصدت سقوط عدة شظايا صاروخية في مناطق مختلفة بوسط البلاد، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن 1274 إسرائيليا أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران السبت الماضي.

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة «تل أبيب» أفاد في معطياته بأن 13 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن من بين الجرحى في المستشفيات 4 حالات خطيرة، و23 حالة متوسطة، و65 بحالة طفيفة، و4 يخضعون للتقييم الطبي.