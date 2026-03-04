أنقرة تعلن تدمير صاروخ باليستي إيراني كان متجها نحو المجال الجوي التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد صواريخ باليستية كانت متجهة نحو المجال الجوي التركي من إيران.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى رصد صاروخ باليستي أُطلق من إيران، وكان متجها نحو المجال الجوي التركي، بعد عبوره المجالين الجويين العراقي والسوري.

ولفتت إلى «تحييد الصاروخ في الوقت المناسب، بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو، والمنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط»، نافية وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحادث.

وأضافت: «إن عزمنا وقدرتنا على ضمان أمن بلادنا في أعلى مستوياتهما، وبينما تقف تركيا إلى جانب الاستقرار والسلام الإقليميين، فهي قادرة على ضمان أمن أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي».

ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تتسبب في اتساع نطاق الصراعات في المنطقة، قائلة إنها ستواصل التشاور مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين.