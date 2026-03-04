روسيا: مستعدون لزيادة شحنات النفط إلى الصين والهند

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لزيادة شحنات النفط إلى الصين والهند، وذلك إثر إغلاق إيران مضيق هرمز.

وفي رده على سؤال صحفي حول استعداد روسيا لزيادة شحنات النفط إلى الصين والهند في حال الطلب، أجاب نوفاك: "نحن على أتم الاستعداد، فنفطنا مطلوب. إذا أرادوا الشراء سنبيع".

​​​​​​​والسبت الماضي أغلقت البحرية الإيرانية مضيق هرمز أمام حركة العبور بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين، إغلاق المضيق أمام حركة العبور، متوعدا بمهاجمة أي سفينة تحاول المرور.

وعبر مضيق هرمز الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، ويقابله مساران بديلان لنقل الطاقة من دول الخليج العربي إلى بقية أنحاء العالم.

وهذان المساران هما: خط "شرق-غرب" السعودي بطاقة 5 ملايين برميل يوميا، وخط "حبشان-الفجيرة" الإماراتي بطاقة 1.5-1.8 مليون برميل، بحسب تقديرات خبير نفطي تحدث للأناضول.

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوما عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية في هذه الدول.