جمال العدل: رحيل سامي كسرني وأثر فيّ أكثر من وفاة أمي وأبويا

استعاد المنتج الكبير جمال العدل ذكريات شقيقه الراحل الفنان سامي العدل، واصفاً إياه بأنه "أهم شخص في حياته"، وأن غيابه ترك جرحاً كبيرا لم يلتئم رغم مرور السنين.

وأكد جمال العدل خلال لقائه ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، أن شقيقه الراحل كان الشخصية الأكثر تأثيراً في مسيرته وحياته الشخصية، خلال فترة حياته حيث استمد منه الجميع الدعم والقوة، أو بالسلب عقب وفاته بسبب الحزن العميق الذي خلفه رحيله.

وفجر جمال العدل مفاجأة بتصريحه أن تأثره بوفاة شقيقه سامي فاق تأثره بوفاة والديه، مبرراً ذلك بطبيعة العلاقة الاستثنائية التي جمعتهما، قائلاً: "كنا أصدقاء مقربين جداً، نخرج ونأكل ونعمل سوياً، فارتباطي به كان يفوق الوصف"، مشيرا إلى أن طيف شقيقه لا يغيب عنه لحظة، حيث يرى صوره وأعماله بشكل دائم داخل شركة الإنتاج، بالإضافة إلى وجود نجل الراحل معه بصفة مستمرة، مما يعزز حضوره الدائم في المكان.

وعن أكثر الصفات التي يفتقدها في "إمبراطور" العائلة، قال جمال العدل: "افتقد خفة دمه وطيبة قلبه النادرة"، سارداً موقفاً حديثاً جمعه بأحد أمناء الشرطة في الساحل الشمالي، الذي استوقفه ليحكي له عن موقف إنساني وشهامة للراحل سامي العدل تكفل فيه بعلاج أحد الأشخاص، مؤكداً أن حكايات شهامته لا تنتهي.