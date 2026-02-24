أكد المنتج جمال العدل، أن نادي الزمالك طوال العمر يحقق بطولات، قائلا "الزمالك طول عمره جامد.. بنأخد بطولات احنا كده جامدين"، موضحًا أنه ليس المهم تحقيق البطولات كما يعتقد ويريد ويتمنى جمهور الأهلي دائمًا.

وقال جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"،: "جمهور الأهلي عامل زي الألمان.. عايز بطولات وجدية، مش عشان اتعود عليها هي دي طبيعته"، موضحًا أنه على النقيض منه عقيلة جمهور الزمالك الذي يفضلون الأداء المتميز واللاعب الجيد، مضيفًا: "جمهور الزمالك بيحب اللعب الحلو.. نكسب ونجيب أجوان كويسة، لو خدنا الدوري أو ماخدنهوش مش فارق معايا، اللي بيفرق معايا نجيب أجوان كويسة ونلعب مباراة جيدة".

وشدد جمال العدل، على أن من طبع جمهور الأهلي هو تحقيق الفوز بعدد أهداف كبير، موضحًا أن جمهور الزمالك له طعم مختلف كما لاعيبي الزمالك لهم طعم مميز وشكل وأداء "حريفة في الملعب.. مدرسة الفن والهندسة".