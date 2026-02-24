تعرف على سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لـ توروب بعد مباراة الأهلي وسموحة

قرر المنسق الإعلامي لمباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الدنماركي يس توروب، المدير الفني للأهلي، عقب المباراة.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب مستضيفه سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل مروان عثمان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد متابعة جيدة لتصويبة يوسف بلعمري التي ارتدت من حارس مرمى سموحة.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم وجود صحفيين في القاعة المخصصة للمؤتمرات عقب نهاية المباراة.

بهذا الفوز، رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 36 وتقدم لجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا، ونقطتين أمام الزمالك وبيراميدز، في انتظار باقي مباريات الجولة التاسعة عشرة.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف فقط عن زد، صاحب المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمجموعة الصراع على اللقب في المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.