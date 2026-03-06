صراع بين الكبار على ضم «جوهرة» منتخب شباب العراق أموري فيصل

بدأ اسم اللاعب الشاب أموري فيصل يلمع بقوة في سماء الكرة العراقية، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع منتخب شباب العراق، ليجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة التي بدأت تتابع تطوره عن قرب، في ظل الحديث المتزايد عن مستقبله الواعد.

ويُعد أموري فيصل واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العراقية، حيث أظهر مهارات فنية لافتة وثقة كبيرة داخل أرض الملعب، إضافة إلى قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، وهو ما جعله محط اهتمام المتابعين والنقاد الرياضيين.

وتشير تقارير رياضية إلى أن عدداً من الأندية الكبيرة بدأت بالفعل بمتابعة اللاعب، في ظل التوقعات بأن يشهد مستقبله القريب انتقالاً مهماً قد يفتح له أبواب الاحتراف والتألق على مستوى أعلى.

كما أن الأداء الذي يقدمه مع منتخب الشباب، إلى جانب حضوره المميز في المباريات، جعله يوصف من قبل الكثيرين بأنه "جوهرة" المنتخب العراقي وواحد من الأسماء التي يُعوَّل عليها في بناء جيل كروي جديد قادر على تمثيل العراق بأفضل صورة.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة أموري فيصل، إذ إن الاستمرار في تقديم المستوى نفسه سيساهم في تعزيز فرصه للانتقال إلى نادٍ كبير، وربما خوض تجربة احترافية خارجية تعكس موهبته وتطوره.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى اسم أموري فيصل حديث الشارع الرياضي، وسط ترقب لمعرفة وجهته القادمة والخطوة التالية في مشواره الكروي الذي يبدو واعداً بالكثير من النجاحات.