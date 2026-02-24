 وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا لمواصلة المفاوضات بين واشنطن وإيران والتوصل لتسوية سلمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 4:24 م القاهرة
وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا لمواصلة المفاوضات بين واشنطن وإيران والتوصل لتسوية سلمية

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 4:16 م

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج و سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثمن الوزيران خلال الاتصال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، واستعرض فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر لمحاولة تهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو التوصل الى تسوية سلمية توافقية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

