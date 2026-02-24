صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و73 شهيدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و73 شهيدا، و171 ألفا و756 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "7 إصابات جديدة"، دون الإشارة إلى ملابسات وقوع الجرحى الجدد أو حالاتهم.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بلغت منذ 11 أكتوبر الماضي، نحو 615 شهيدا و1658 مصابا.

وتتواصل الخروقات اليومية، رغم إعلان الولايات المتحدة منتصف يناير الماضي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، ووسط مطالبات فلسطينية بإلزام إسرائيل بوقف النار والضغط عليها بالإيفاء بما نص عليه الاتفاق من دخول الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.