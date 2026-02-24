إسرائيل تهاجم جنودا لبنانيين وتدعي أنه إطلاق نار تحذيري

تعرض جنود لبنانيون جنوبي البلاد، الثلاثاء، لإطلاق نار ادعت إسرائيل أنه "تحذيري" استهدف وقف إقامة نقطة عسكرية.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن محيط نقطة مراقبة كان يستحدثها عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة– مرجعيون، "تعرّض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات".

وأضاف أن قيادة الجيش أصدرت أوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها، والرد على مصادر النيران، دون الإشارة إلى نتائج إطلاق النار الإسرائيلي.

وزاد بأن الموضوع تتم متابعته بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد "جنودا من الجيش اللبناني يعملون على إقامة نقطة عسكرية بشكل غير منسّق" قرب قوات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وتابع: "وجهت قواتنا نداءات تحذيرية باتجاههم، ثم توجّهت عبر قنوات التنسيق والارتباط لنقل طلب بوقف الأعمال، وبعد عدم الاستجابة، نفّذت إطلاق نار تحذيري لإيقاف الأعمال"، وفقا للبيان.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا خلال عدوان على لبنان بدأت في أكتوبر 2023 قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، في نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خروقاتها عبر شن هجمات شبه يومية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

كما تخرق الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق لبنانية أخرى في الجنوب تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية المحتلة، تحتل إسرئيل فلسطين وأراضي سورية، وترفض إقامة دولة فلسطينية، رغم أنه منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.