الإمارات تدين بشدة هجوم نيجيريا الإرهابي

أدانت الإمارات، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص، وخطف عدد من النساء والأطفال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، على أن الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها، في هذا الهجوم الآثم.