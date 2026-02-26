لافروف: موسكو لم تحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو لم تحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا، بل لديها مهام يجب إنجازها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله للصحفيين: "هل سمعتم منا شيئا عن المواعيد النهائية؟ ليس لدينا مواعيد نهائية، بل لدينا مهام نعمل على إنجازها".

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد عقدت في جنيف، يومي 17 و18 فبراير.

وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا. بحسب سبوتنيك.

وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.