المسجد الحرام يسجل 904 آلاف معتمر بيوم واحد رابع أيام رمضان

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 7:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 7:43 م

سجل المسجد الحرام يوم الرابع من شهر رمضان (السبت الماضي)، أعلى عدد للمعتمرين بـ904 آلاف معتمر.

وأضافت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين، عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وكانت الهيئة، حثت ضيوف الرحمن على الاستفادة من خدمة التحلل من النسك المتاحة مجانًا مقابل باب المروة أو توجَّه إلى مراكز الحلاقة المتخصصة، حفاظا على نظافة المسجد الحرام.

وشهد المسجد الحرام، الجمعة الماضي، توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين لأداء صلاة أول جمعة من شهر رمضان.

