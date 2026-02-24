تبون: الجزائر ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة، مؤكدا أن الأفاق واعدة لترجمة استراتيجية تجديد احتياطاتها البترولية والغازية وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية.

وكشف تبون، في كلمة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956، وتأميم المحروقات سنة 1971، قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، بمناسبة إحياء هذه الذكرى، أن الجزائر تعدُّ اليوم سابع أكبر مصدر للغاز في العالم، والمورد الثالث للسوق الأوروبية، وهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.

ووصف تبون، قرار تأميم المحروقات بـ"القرار السيادي التاريخي الحاسم"، مستحضرا التحدي الذي أقبل عليه المهندسون والتقنيون والفنيون بما أتيح لهم من إمكانيات لضمان استمرار الإنتاج في قطاع الطاقة، بعد الإعلان عن بسط السيادة على الثروات الوطنية في 24 فبراير 1971.

وأشاد بمن خلفهم من كفاءات وإطارات وعاملات وعمال في قطاع الطاقة ومازالوا يضطلعون، باقتدار، بمهام التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف إلى الإنتاج والنقل والتسويق.

وشدد تبون، على ارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية، وعلى سداد القرار السياسي السيادي، وهو توجه يعبر عن عقيدة الجزائر الجديدة المنتصرة، عقيدة براغماتية إلى أبعد الحدود في مد جسور التعاون والشراكة مع الجميع وفي كل القارات، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة.