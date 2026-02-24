السعودية ترقم 92 بابا في التوسعة الثانية بالحرام لسهولة التنقل داخل أروقة المسجد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز سهولة التنقّل داخل أروقة المسجد.

وبينت أن تصميم اللافتات جاء بأسلوب يراعي الهوية الجمالية للمبنى، بما يضمن وضوح الترقيم ويعزز القيمة الجمالية للمكان، مع الحفاظ على قدسيته وهيبته.

وأضافت أن المشروع يأتي امتداداً لحرص الهيئة على العناية بالتفاصيل التي تجمع بين الوظيفة والخدمة والجمال، بما يواكب المكانة العالمية للمسجد الحرام ويرتقي بجودة البيئة العمرانية داخله.

وأكدت أن حفظ رقم الباب عند الدخول يسهم في تسهيل التنقل وتحديد الموقع بكل يسر، خصوصاً خلال أوقات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمصلين.

وأشارت إلى أن المبادرة تعزز انسيابية حركة القاصدين في مختلف الأوقات، وتسهم في توفير تجربة أكثر تنظيماً وأماناً لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.