الرئيس السري للولايات المتحدة حال وقوع كارثة تقضي على رموز الدولة

عُيّن وزير شؤون المحاربين القدامى الأمريكي دوغ كولينز كـ"الناجي المعين" خلال خطاب ترامب أمام الكونغرس ليبقى في موقع سري بعيداً عن الكابيتول ضماناً لاستمرارية الحكم حال وقوع كارثة.



ويأتي هذا التقليد في إطار الإجراءات الأمنية الروتينية المرافقة لخطاب حالة الاتحاد ويهدف إلى ضمان استمرارية الحكم في حال وقوع كارثة كبرى مثل هجوم إرهابي أو انهيار هيكلي، حيث يصبح كولينز (السابع عشر في تسلسل الخلافة) الرئيس المؤقت للولايات المتحدة إذا عجز الجميع.

ويبقى كولينز – الذي تولى منصبه في فبراير 2025 بعد ترشيح ترامب له – في موقع سري وآمن بعيد عن واشنطن، بينما يجتمع الرئيس، نائبه، وزراء الحكومة، وقيادات الكونغرس في مبنى الكابيتول، في أكبر تجمع حكومي وفدرالي في البلاد، للاستماع إلى كلمة الرئيس عن حال الاتحاد في مبنى الكونغرس.

ما معنى "الناجي المعين"؟

عندما يعتلي الرئيس الأمريكي منصة الكونغرس لإلقاء خطاب حالة الاتحاد سيكون كل أعضاء حكومته متواجدين باستثناء واحد.

السر في ذلك أنه الوزير الغائب سيكون "الناجي المعين" لهذا العام، وسيكون في مكان آمن بعيدا تماما عن مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء إلقاء الخطاب.



وفقا للمركز الوطني للدستور بأمريكا، فإن الناجي المعين هو أحد مسؤولي مجلس الوزراء الذين يقعون في خط الخلافة الرئاسية المباشر في حالة وقوع كارثة أو هجوم أو حدث غير متوقع يؤثر على قدرات الرئيس ونائب الرئيس وغيرهم من المسؤولين المنتخبين الذين هم أيضًا في خط الخلافة الرئاسية.

وتعود هذه العملية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي خلال الحرب الباردة، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها لاحقا في ثمانينيات القرن نفسه من قبل الرئيس الراحل رونالد ريغان، عندما تم اختيار وزير التعليم تيريل بيل ليكون "الناجي المعين". ومنذ ذلك الحين، يستخدم أيضا شخص معين كشخص متبق في حفلات التنصيب والخطابات الرئاسية أمام الجلسات المشتركة للكونغرس.

مؤهلات "الناجي المعين"

وللناجي المعين عدة مؤهلات أهمها أن يكون عضوا في مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، ومؤهلا دستوريا للرئاسة من حيث العمر (35 عاما أو أكبر)، ومقيما في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عاما.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي أشار في التعديل رقم 20 إلى خط الخلافة لرئاسة البلاد، والذي يتمثل بسلسلة من 16 شخصا ابتداء من نائب الرئيس ثم رئيس مجلس النواب وصولا إلى وزير الأمن الداخلي، لم يذكر التعديل أي بنود تتعلق بالناجي المعين، ليصبح تعيينه عرفا تعتمده الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

بحسب الإحصائيات المعلنة فإن الناجين المعينين خلال خطابات ترامب الأخيرة كانوا كالتالي..

2017 – وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين

2018 – وزير الزراعة سوني بيردو

2019 – وزير الطاقة ريك بيري

2020 – وزير الداخلية ديفيد برنهاردت

خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مارس 2025 في بداية ولايته الثانية، كان الناجي المعين هو وزير شؤون المحاربين القدامى دوغ كولينز.

من يختار الناجي المعين؟

لا يوجد شخص رسمي يختار الناجي المعين، حيث أن هذا الدور قد تغير مرارا وتكرارا على مر السنين.

وفي عام 1980، كلف أحد مساعدي وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) بمهمة اختيار من يبقى في البيت الأبيض بينما يتواجد خلفاؤه في مبنى الكابيتول، إلا أنه في الآونة الأخيرة، دأب الرؤساء على مر السنين على اختيار من يرغبون في أن يكون الناجي المعين، وذلك بالتشاور مع رئيس أركانهم أو مستشار البيت الأبيض.

ما هو ترتيب الخلافة الرئاسية؟

ينص الدستور وقانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 على أنه في حالة عجز رئيس الولايات المتحدة، أو وفاته، أو استقالته، أو عدم قدرته على تولي منصبه، أو عزله من منصبه، فإن الأشخاص التاليين سيتولون هذا الدور:

نائب الرئيس

رئيس مجلس النواب

الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ

وزير الخارجية

وزير الخزانة

وزير الدفاع

النائب العام

وزير الداخلية

وزير الزراعة

وزير التجارة

وزير العمل

وزير الصحة والخدمات الإنسانية

وزير الإسكان والتنمية الحضرية

وزير النقل

وزير الطاقة

وزير التعليم

وزير شؤون المحاربين القدامى

وزير الأمن الداخلي

متى يتم اختيار الناجي المعين؟

قال الناجون الذين تم تحديدهم سابقاً إنهم أُبلغوا بوضعهم قبل أيام أو أسابيع فقط من إلقاء خطاب حالة الاتحاد، ولم يتم الكشف عن هوياتهم إلا بعد انتهاء الخطاب.

وبناءً على ذلك، لم يتم الإعلان عن الناجي المُختار لهذا العام، ولن يتم ذلك حتى يوم الأربعاء على أقصى تقدير.

أين يذهب "الناجي المعين"؟

وعلى الرغم من إعلان اسم الوزير "الناجي المعين" إلا أن مكان وجوده يظل سريا، إذ تنقله رقابة المخابرات الأمريكية وبسرية تامة إلى مقر مؤقت.

وقبل هجمات 11 سبتمبر 2001 كان الناجي المعين يذهب في وقت قصير إلى مكان بعيد عن العاصمة، لكن بعدها باتت المخابرات الأمريكية تبقي "الناجي المعين" في مكان سري على مقربة من العاصمة واشنطن، تحسبا لأي طارئ أو هجوم.

من الجدير ذكره، أن أحدا من "الناجين المعينين" لم يتول مسؤولية قيادة الولايات المتحدة.